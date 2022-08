செஸ் ஒலிம்பியாட்.. பிரம்மாண்ட நிறைவு விழாவுக்கு தயாராகும் சென்னை.. ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பு!

Chennai

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான நிறைவு விழாவை ஓடிடி தளத்தில் வெளியிட தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 186 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். 6 சுற்றுகளுக்கான போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இந்திய அணி தொடர்ந்து வெற்றிகளை பெற்று வருகிறது.

The 44th International Chess Olympiad is being held in grand style in the chess capital of Tamil Nadu. Now the Closing Ceremony is going to happen by August 9th. So Tamil Nadu government has decided to Telecast the closing ceremony of the Chess Olympiad on OTT.