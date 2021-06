8-ம் வகுப்பு வரை அனைவரும் ஆல்-பாஸ்.. பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்?.. தமிழக அரசு புதிய தகவல்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு முடிந்த பின்னர் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த கல்வியாண்டில் 1-ம் வகுப்பு 8-ம் வகுப்பு வரை அனைவரும் ஆல்-பாஸ் செய்யப்படுகின்றனர் என்றும் தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தமிழகத்தில் ஜூன் 7-ம் தேதி வரை தளர்வில்லாத முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu government has said that the reopening of schools in Tamil Nadu will be announced after the end of the curfew