ஆக்ஷனை ஆரம்பித்த தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி.. நாளை டெல்லி பயணம்.. அமித் ஷாவுடன் ஆலோசனை

சென்னை: தமிழக ஆளுநராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஆர்.என்.ரவி, முதல்முறையாக நாளை டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறார். அங்கு அவர் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

நாகாலந்து ஆளுநராக இருந்த ரவி தமிழகத்தின் ஆளுநராக சமீபத்தில் நியமிக்கப்பட்டார். இதைத் தொடர்ந்து கடந்த சனிக்கிழமை, அவர், ராஜ்பவனில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், ஆளுநராக பதவி ஏற்றுக் கொண்டார்.

பதவியேற்றதுமே மரபுக்கு மாறாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்தார்.

Tamil Nadu governor RN Ravi will going to Delhi on tomorrow and meet with Union Home minister Amit Shah. Both of them will discuss the Tamil nadu Political matters, says sources.