உலகிலேயே தமிழகம் முதலிடம்.. இதயம், நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் சாதனை.. லிஸ்ட் போட்ட ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இருதயம் மற்றும் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் தேசிய அளவில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. உடல் உறுப்பு தானம் தொடர்பான விழிப்புணர்வில் உலகிலேயே முதலிடத்தில் உள்ளது என தமிழ்நாடு முதல்வர் முக ஸ்டாலின் பட்டியல் போட்டு பேசினார்.

சென்னையில் சுகாதார மாநாடு 2022 இன்று துவங்கியது. இதனை முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார். இந்த மாநாட்டில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி, தலைமை செயலாளர் இறையன்பு, துறை அதிகாரிகள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

இந்த மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார். அப்போது அவர் பல்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிட்டு பேசினார். மேடையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியதாவது:

