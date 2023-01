சூப்பர்.. தமிழக அரசு சார்பில் புதிய யூடியூப் ‛TN Nalam 360’ துவக்கம்.. அசத்தல் பிளான் ஏன் தெரியுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை சார்பில் நோய்கள், சிகிச்சை முறைகள் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், பொதுமக்களின் சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணும் வகையிலும் TN Nalam 360 என்ற யூடியூப் சேனல் துவங்க அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த யூடியூப்பின் நோக்கம் என்ன? இது எப்படி மக்களுக்கு பயன்படும்? என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு என்பது தொடர்ந்து கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்துறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. பிற மாநிலங்களை காட்டிலும் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசு இந்த 2 துறைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது.

சுகாதாரத்துறையை பொறுத்தமட்டில் முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் அம்மா கிளினிக் திட்டம் துவங்கப்பட்டது. இதன்மூலம் மக்கள் பயனடைந்தனர். தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் இல்லம் தேடி மருத்துவம் திட்டம் முதியவர்கள் உள்பட அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. இதுதவிர இன்னும் பல திட்டங்கள் மக்களுக்கு பயனளித்து வருகிறது.

English summary

A YouTube channel called TN Nalam 360 is going to be launched by the Tamil Nadu Health and Family Welfare Department to know about diseases, treatment methods and to solve the doubts of the public. The Government of Tamil Nadu has issued an ordinance in this regard today.