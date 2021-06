தமிழ்நாட்டில் டெல்டா பிளஸ் கொரோனா நுழைந்தது எப்போது ?.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம்!

Chennai

சென்னை: டெல்டா பிளஸ் வைரஸ் குறித்து அச்சப்பட தேவையில்லை என்று தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார். 10 பேருக்கு டெல்டா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறிப்பட்டு அவர்கள் குணமடைந்து விட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார்.

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை வெகுவாக குறைந்து ஆறுதல் அளித்து வருகிறது. ஒரு கட்டத்தில் 4,00,000-க்கு மேல் சென்ற தினசரி பாதிப்பு தற்போது 40,000-க்கும் கீழ் குறைந்து விட்டது

ஆனால் நாட்டில் வேகமாக பரவி வரும் டெல்டா பிளஸ் கொரோனா வைரஸ் மூன்றாவது அலையை உருவாக்கி விடு மோ என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian said there was no need to worry about the Delta Plus virus