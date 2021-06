மத்திய அரசு "விரும்பாவிட்டாலும்.." உண்மையை சொல்லனும்.. தமிழகத்தில் தடுப்பூசி காலி- மா.சு அதிரடி

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் சென்னையை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்களில் சுத்தமாக கொரோனா தடுப்பூசி கையிருப்பு இல்லை என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

சென்னையில் இன்று நிருபர்களுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது- தடுப்பூசியை பொறுத்த அளவில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பற்றாக்குறை நிலவுவதை மத்திய அரசுக்கு சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம்.

அதேநேரம், மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறை மாநில அரசு சுகாதாரத் துறைக்கு தடுப்பூசி அளவை வெளியே சொல்லக்கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu health minister MA Subramanian says, vaccine shortage has been reported in 36 districts in Tamil Nadu and Chennai has just above thousand vaccines.