”ஸ்போர்ட்ஸ் நாதனாகவே மாறிவிட்டார்” மெய்யநாதனை பாராட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. அதிர்ந்த ஸ்டேடியம்!

சென்னை: தமிழக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் "ஸ்போர்ட்ஸ்" நாதனாகவே மாறிவிட்டார் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டியுள்ளார்.

சர்வதேச, தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற வீரர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விருதுகளை வழங்கி கவுரவித்தார். அதேபோல் 2018, 2019 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான விளையாட்டு விருதாளர்களுக்கு பரிசுத் தொகையை வழங்கினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உள்ள சந்தேகங்களை கேட்டறிய "ஆடுகளம்" என்ற புதிய உதவி மையத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்தார். இந்த உதவி மையத்தில் விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடர்பான சந்தேகங்களை தொலைபேசி மூலம் கேட்டறிய முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tamil Nadu Sports Minister Meyyanathan has become a "Sports" Nathan praises Chief Minister M. K. Stalin. He Said, Minister Meyyanathan is working fast like a athlete. It is Pleasur having him as a Sports Minister.