செஸ் ஒலிம்பியாட்.. சென்னை டூ மாமல்லபுரம்.. இலவச பேருந்துகள் இயக்கம் என அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை முன்னிட்டு இலவச பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் முதல் முறையாக 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்தத் தொடரில் 187 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வீரர்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.

Tamil Nadu Tourism Development Corporation has announced that free buses will be run from Chennai to Mahabalipuram ahead of the Chess Olympiad. It has been informed that this free bus service will be operated from Chennai to Mamallapuram every hour from 25th. 5 buses have been reserved for this purpose.