தை முதல் நாளே தமிழ் புத்தாண்டு! வாழ்த்து சொன்ன ஏ.ஆர் ரஹ்மானை வளைத்த பேன்ஸ்! சரமாரி கேள்வி

சென்னை: இந்திக்கு எதிராக ‛தமிழணங்கு' என ‛‛இன்பத் தமிழ் எங்கள் உரிமைச்செம் பயிருக்கு வேர்'' எனும் பாரதிதாசன் வரிகளை குறிப்பிட்ட ஏஆர் ரஹ்மான் இன்று தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறியுள்ளார். இந்நிலையில் தான் ‛‛தமிழருக்கு தைம்முதல் நாளே தமிழ்ப்புத்தாண்டு'' எனும் பாரதிதாசன் வரிகளை மேற்கொள் காட்டி நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

சித்திரை முதல் நாளான இன்று தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. வருகிறது. 'பிலவ' ஆண்டு விடைபெற்று புதிதாக 'சுபகிருது' புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது.

தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி பொதுமக்கள் கோவில்களுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து தமிழ் புத்தாண்டை கொண்டாடி வருகின்றனர். தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

AR Rahman wishes today Tamil New year. Now Netizens have been posting Bharathidasan's line "Tamil New Year is the first day for Tamils" and say its not a tamil new year.