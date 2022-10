அட கொடுமையே.. தமிழை பாதுகாக்க போராடிய பாஜக.. பதாகையிலேயே எழுத்துப்பிழை! ரவுண்டு கட்டிய நெட்டிசன்கள்

Chennai

சென்னை: திமுகவிடம் இருந்து தமிழை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற முழக்கத்துடன் இன்று நாமக்கலில் பாஜக நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட அக்கட்சித் தொண்டர் வைத்திருந்த பதாகையில் எழுதப்பட்டிருந்த தமிழ் வார்த்தைகள் முழுக்க எழுத்துப் பிழையாக இருந்தது விமர்சனத்துக்கு ஆளாகி வருகிறது.

இந்திய அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்றது.இதில் 112 பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டு, அவை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் வழங்கப்பட்டன.

இந்த பரிந்துரைகளில் பெரும்பாலானவை இந்தி மொழியை திணிக்கும் முயற்சியாகவே இருப்பதாக திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

English summary

The banner held by a BJP worker who participated in the party's demonstration in Namakkal with the slogan of protecting Tamil from the DMK has come under criticism as the Tamil words were completely misspelled.