வீட்டிலேயே கொரோனா டெஸ்ட் செய்ய வேண்டாம்.. அமைச்சர் மா.சு முக்கிய அட்வைஸ்.. ஏன் தெரியுமா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சோதனை கருவிகளை பயன்படுத்தி வீட்டிலேயே கொரோனா பரிசோதனை செய்வது பாதுகாப்பானது இல்லை தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா கேஸ்கள் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. ஓமிக்ரான் கேஸ்களால் தமிழ்நாட்டில் மூன்றாம் அலை பரவல் ஏற்பட்டுள்ளது. தினசரி கொரோனா கேஸ்கள் 30 ஆயிரத்தை தாண்டி உள்ளது. நேற்று மட்டும் தமிழ்நாட்டில் 30,744 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இதனால் 1 லட்சத்திற்கும் கீழ் இருந்த கொரோனா கேஸ்கள் வேகமாக உயர்ந்து 2 லட்சத்தை நெருங்கி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தற்போது 1,94,697 பேர் ஆக்டிவ் கொரோனா நோயாளிகளாக உள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu: Do not test in the home with kits as it is not safe says Health Minister Ma Subramaniyan.