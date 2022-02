பாடப்புத்தகங்களில் மீண்டும்.. கருணாநிதி எழுதிய செம்மொழிப் பாடல்.. பள்ளிக் கல்வித்துறை திட்டம்

Chennai

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி எழுதிய 'செம்மொழி வாழ்த்து' பாடலை பள்ளிப் பாடப்புத்தகங்களில் மீண்டும் அச்சிட தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, கோயமுத்தூரில் கடந்த 2010ம் ஆண்டு, உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாட்டுக்கு நடைபெற்றது.

அப்போதைய திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வராகவும் இருந்த‌ கருணாநிதி செம்மொழி மாநாட்டை முன்னிட்டு 'செம்மொழி வாழ்த்து'ப் பாடலை எழுதினார்.

English summary

'Semmozhi Vaazhthu' poem penned by late former Chief Minister M Karunanidhi, is expected to be back in school textbooks with the Tamil Nadu government mulling to print it again.