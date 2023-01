அதிமுக ஆட்சியில் கஞ்சா தலைவிரித்தாடியது.. குட்கா வழக்கே சாட்சி.. எடப்பாடி கேள்விக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: போதைப் பொருட்களை வேரோடு ஒழிப்பதுதான் திமுக ஆட்சியின் இலக்கு என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். போதைப் பொருட்களை தடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, அதிமுக ஆட்சியில் குட்காவும் கஞ்சாவும் தலைவிரித்தாடியதாக விமர்சித்த மு.க.ஸ்டாலின், போதைப் பொருட்களை தடுப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு வரலாறு படைத்துள்ளதாக பதில் அளித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன. குறிப்பாக கஞ்சா, குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் எளிதாக இளைஞர்களின் கைகளுக்கு கிடைப்பதாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து கஞ்சா விற்பனையையும், கடத்தலையும் தடுக்க ஆபரேஷன் கஞ்சா என்ற திட்டம் காவல்துறையினரால் செயல்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஆபரேஷனில் ஏராளமானோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இருப்பினும் கஞ்சா விற்பனை கட்டுக்குள் வரவில்லை என்று எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன.

போதைப் பொருள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்க வேண்டும்! காவல்துறையினருக்கு ஸ்டாலின் கறார் உத்தரவு!

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that the goal of the DMK regime is to eradicate drugs. MK Stalin said Tamil Nadu government has made a history in preventing people from drugs.