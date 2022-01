"பெண் சக்தி".. நேர்மையான அதிகாரி.. உளவு ஐஜியாக ஆசியம்மாள் பதவி உயர்வு.. தமிழக வரலாற்றில் முதல்முறை!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நேற்று 30 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர். இதில் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் உளவுத்துறை ஐஜியாக ஆசியம்மாள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு காவல்துறையில் இது மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது!

தமிழ்நாட்டில் நேற்று முக்கியமான 30 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர். ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆா்.வி.ரம்யா பாரதி சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் வடக்கு மண்டல இணை ஆணையராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். ஐபிஎஸ் அஸ்ராகா்க்-ஐஜி மத்திய அரசுப் பணி (தில்லி சிபிஐ ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு டிஐஜி) ஏ.ஜி.பாபு-திருப்பூா் மாநகர காவல் ஆணையா் (வேலூா் சரக டிஐஜி) இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.

ஐபிஎஸ் கே.ஏ.செந்தில்வேலன்-ஐஜி மத்திய அரசுப் பணி (டிஐஜி இந்திய தூதரக பணி பாங்காக்) இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். ஐபிஎஸ் அவினாஷ்குமாா்-ஐஜி மத்திய அரசுப் பணி (மத்திய உளவுத்துறை டிஐஜி நாக்பூா்) இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.

English summary

Tamilnadu govt promotes Aasiyammal as the IG in intelligence: First time for a woman to hold the rank in the state.