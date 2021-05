வங்கக் கடலில் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்தம்.. மே 19- 22 வரை சென்னையில் மழை பெய்யும்- வெதர்மேன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வங்கக் கடலில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்தம் மே 23 ஆம் தேதி உருவாகிறது என வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறுகையில் சென்னையில் மழை எப்போதும் என்கிற காத்திருப்பு முடிவுக்கு வருகிறது. வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்தம் உருவாவதற்கு முன்பு சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்வதும் காற்றழுத்தம் உருவானதும் மழை குறைவதும் ஏன் தெரியுமா ?

17ம் நூற்றாண்டின் வில் வீரனின் நடுகல் கண்டுபிடிப்பு.. 400 ஆண்டுகள் பழமையானது!

டவ் டே புயலின் தாக்கம் மற்றும் மேற்கத்திய காற்றின் வலுவடைந்து வருகிறது. இதனால் வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்தம் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது புயலாக மாறும்.

English summary

Tamilnadu Weatherman says that New low pressure in Bay of Bengal will be formed on May 23. There will be rains for Chennai on May 19- 22.