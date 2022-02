தஞ்சை பள்ளி மாணவி தற்கொலை வழக்கு.. சிபிஐ விசாரணைக்கு தடை கேட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக போலீஸ் மனு!

Chennai

சென்னை: தஞ்சை பள்ளி மாணவி தற்கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்ட நிலையில், இந்த சிபிஐ விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தமிழக போலீஸ் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே உள்ள பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்த அரியலூர் மாணவி, சில தினங்களுக்கு முன்பு திடீரென விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார். விடுதியில் வார்டன், அனைத்து அறைகளையும் சுத்தம் செய்ய சொன்னதால், மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

The Tamil Nadu Police has filed a case in the Supreme Court seeking a stay on the CBI probe into the Tanjore school student suicide case. The petition is expected to come up for hearing soon