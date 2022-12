ஓரினசேர்க்கை ஆப் மூலம் ஆப்பு! ரயில்வே ட்ராக்கில் ஒதுங்கிய விக்கி! காத்திருந்த ட்விஸ்ட்.. வார்னிங்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஓரினச்சேர்க்கை ஆன்லைன் செயலி மூலம் சாட்டிங் செய்து இளைஞரை வழிப்பறி செய்த நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், சாட்டிங் செயலிகளை பயன்படுத்துவோர் கவனமாக இருக்க வேண்டுமென போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

இந்த நவீன செல்போன் யுகத்தில் எந்த அளவு தங்களது கருத்துக்களை பொதுமக்கள் வெளியிட முடியுமோ அதே அளவு பிரச்சனைகளும் இருந்திருக்கிறது. பண மோசடி ஏன் வாழ்க்கையே தொலைக்கும் நிகழ்வுகளும் இந்த செல்போன் செயலிகளால் நிகழ்ந்து வருகிறது.

பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ் அப் உள்ளிட்ட செயலிகளில் வாழ்க்கைத் துணையைத் தேடி வாழ்க்கையையே தொலைத்தவர்கள் ஏராளம் இருக்க, தற்போது டின்டர் அன்பே உள்ளிட்ட டேட்டிங் செயலிகளும் இருக்கிறது.

English summary

While the police have arrested the persons who kidnapped a youth by chatting through a gay online application, the police have warned the users of the chatting applications to be careful.