'உங்களின் கனிவான வார்த்தைகளுக்கு மிக்க நன்றி மு.க.ஸ்டாலின்'.. ராகுல் காந்தி தமிழில் ட்வீட்.!

சென்னை: நாடாளுமன்றத்தில் தமிழர்களுக்காக ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்ததற்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்த நிலையில் 'உங்களின் கனிவான வார்த்தைகளுக்கு மிக்க நன்றி ஸ்டாலின்' என்று ராகுல் காந்தி ட்வீட் செய்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் நேற்று பேசிய ராகுல் காந்தி மத்திய அரசை வறுத்தெடுத்தார்.''மாநிலங்களின் குரலை மத்திய அரசு ஒடுக்க நினைக்கிறது. இது ஒருபோதும் நடக்காது என்று கூறினார்.

English summary

While thanking Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin for giving Rahul Gandhi a voice for Tamils in Parliament, Rahul Gandhi tweeted, "Thank you very much Stalin for your kind words''