எப்ஐஆர் மட்டும் போட்ருந்தால் பாஸ்போர்ட் வழங்க தடையில்லை! முக்கிய உத்தரவிட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றம்!

சென்னை : முதல் தகவல் அறிக்கை நிலையில் குற்ற வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் நபருக்கு பாஸ்போர்ட் வழங்குவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

திருச்சியை சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா என்பவர் மலேசியாவில் தொழில் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஷேக் அப்துல்லாவின் பாஸ்போர்ட் தொலைந்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் சொந்த ஊருக்கு செல்ல வேண்டி இருப்பதால், இந்தியா திரும்புவதற்காக தமக்கு புதிய பாஸ்போர்ட் வழங்க வேண்டும் என ஷேக் அப்துல்லா மலேசியாவில் இந்திய தூதரகத்தில் விண்ணப்பித்தார்.

