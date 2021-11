அடுத்த அலர்ட் வங்கக் கடலில் நாளை உருவாகுகிறது புது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! எங்கெங்கு எல்லாம் கனமழை?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அந்தமான் அருகே வங்கக் கடலில் நாளை புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக இருக்கிறது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருப்பெற்று நேற்று சென்னை அருகே கரையைக் கடந்தது . தொடர்ந்து ஐந்து நாட்களாக சென்னை மற்றும் வடக்கு மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது.

சென்னை அருகே கரையைக் கடந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவிழந்து வட தமிழகத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலை கொண்டு இருக்கிறது என்று இன்று காலை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.

