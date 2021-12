பத்திரிகையாளர்களுக்கு நல வாரியம்.. அரசாணை வெளியிட்டது தமிழக அரசு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு நலவாரியம் அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனாவின் போது பணியாற்றிய செய்தியாளர்களை முன்கள பணியாளர்களாக அறிவித்த தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. மேலும் அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.. மேலும் கொரோனா காலகட்டத்தில் பணியாற்றி உயிரிழந்த செய்தியாளர்கள் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகையும் அதிகரிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் பணியாற்றிவரும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு நலவாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்பது நீண்டநாள் கோரிக்கையாக இருந்து வந்தது..

தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பேசிய மு.க.ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களுக்கு உரிய நலத்திட்டங்கள் சென்று சேரும் வகையில் தமிழகத்தில் பத்திரிக்கையாளர்கள் நல வாரியம் அமைக்கப்படும் என கூறியிருந்தார். இதனை தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் பேசிய, செய்தித் துறை அமைச்சர் சாமிநாதன், தமிழகத்தில் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கும் வகையில் பத்திரிக்கையாளர் நல வாரியம் அமைக்கப்படும் எனவும், பத்திரிக்கையாளர்கள் மொழித்திறன் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்க பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் என்றார். மேலும் இளம் பத்திரிக்கையாளர்கள் உயர்கல்வி படிக்க பயிற்சி பெற நிதி உதவிகள் வழங்கப்படும் எனவும் பணிக்காலத்திலும் பத்திரிக்கை குடும்பத்திற்கு நிவாரணமாக வழங்கப்பட்டு வந்த மூன்று லட்சத்தை உயர்த்தி 5 லட்சமாக வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.

English summary

The Government of Tamil Nadu has set up a welfare board for journalists in Tamil Nadu. Journalists in Tamil Nadu are happy with the long-awaited welfare board of journalists