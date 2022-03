பக்கா ஸ்கெட்ச்.. சாலையில் சென்ற தந்தை.. கூலிப்படையை வைத்து கொலை செய்த மகன்.. காரணம் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகேயுள்ள செங்கல்பட்டில் சொத்தில் பங்கு கொடுக்காத தந்தையை மகனே கூலிப்படை வைத்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது

கூடுவாஞ்சேரி அருகே கன்னிவாக்கத்தில் சொத்தில் பங்கு கொடுக்காத தந்தை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். இதுதொடர்பாக தலைமறைவான மகனை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த பெருமட்டுநல்லூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட கன்னிவாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் உமாபதி.

English summary

The murder of a father who did not share his property in Chengalpattu near Chennai by his son as a mercenary has caused great shock and sadness.