தேசிய கல்விக்கொள்கை மஸ்ட்.. மத்திய அரசின் பிஎம்ஸ்ரீ பள்ளி திட்டத்தில் ‛செக்’.. கொந்தளித்த சிபிஎம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: ஆசிரியர் தினத்தன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பி.எம்.ஸ்ரீ பள்ளிகள் (வளரும் இந்தியாவுக்கான பிரதமரின் பள்ளிகள்) திட்டத்தை அறிவித்தார். இந்நிலையில் இந்த திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை நேற்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

ஆனால் தேசிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்தும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள பள்ளிகள் மட்டுமே இத்திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்படும். அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே மத்திய அரசு நிதியளிக்கும் என்று கூறியிருந்தது.

இந்த விவகாரம் தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

”ஆசிரியர் மனசுத் திட்டம்” தனி அலுவலகம் திறந்த அன்பில் மகேஷ்.. அதிகாரிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு!

English summary

On Teachers' Day, Prime Minister Narendra Modi announced the PM-SHRI Schools (Pradhan Mantri Schools For Rising India) scheme. In this case, the Central Cabinet has approved this project yesterday. But only schools in States and Union Territories implementing the National Education Policy will be selected for this scheme. That is, the central government had said that only these specific schools would be funded. This issue has now caused controversy. G. Ramakrishnan, a member of the politburo committee of the Marxist Communist Party, has commented on this.