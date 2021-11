அதிமுகவை மீட்கும் நாளில்தான் நமக்கெல்லாம் நிஜமான தீபாவளி - சசிகலா சபதம்

Chennai

சென்னை: அதிமுகவை மீட்பதே லட்சியம். அன்றைக்குத் தான் நமக்கெல்லாம் நிஜமான தீபாவளி என சசிகலா கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தஞ்சாவூரில் உறவினர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய சசிகலா, தன்னை சந்திக்க வரும் ஆதரவாளர்களிடம் தான்தான் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்று கூறி வருகிறாராம்.

அதிமுகவை கைப்பற்றியே தீர வேண்டும் என்று முனைப்போடு அரசியல் சுற்றுப்பயணம் கிளம்பி விட்டார் சசிகலா.

கடந்த மாதம் 26ஆம் தேதி தஞ்சாவூருக்கு வந்த சசிகலா 27ஆம்தேதி நடைபெற்ற டிடிவி தினகரன் மகள் திருமண வரவேற்பில் கலந்து கொண்டார்.

கடந்த 29ஆம்தேதி கமுதி பசும்பொன் சென்று தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தி விட்டு மீண்டும் தஞ்சைக்கு வந்தார். கடந்த 1, 2ஆம் தேதிகளில் தஞ்சாவூரில் உள்ள தனது வீட்டில் இருந்தபடியே ஆதரவாளர்களைச் சந்தித்தார். குடும்பம் குடும்பமாக ஆதரவார்கள் சந்திக்க வருவது சசிகலாவை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது. உறவினர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய சசிகலா அதிமுகவை மீட்க சபதம் ஏற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

The ambition is to recover the superpowers. It has been reported that Sasikala said that it was the real Diwali for all of us. Sasikala, who celebrated Deepavali with relatives in Thanjavur, has been telling AIADMK supporters that he is the AIADMK general secretary.