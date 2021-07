ரேஷன் பொருள்கள் தரத்தை அடிக்கடி ஆய்வு செய்யணும்.. அதிகாரிகளுக்கு கண்டிப்புடன் பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ரேஷன் கடைகளில் உள்ள பொருட்களின் தரத்தை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூட்டுறவு பதிவாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆலோசனை நடத்தினார்.

ஒரே வாரத்தில் அர்னாபுக்கு ஜாமீன்.. 7 மாதங்களாக போராடியும் நீதி மறுக்கப்பட்ட ஸ்டான் ஸ்வாமி

உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி, கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் இ.பெரியசாமி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர்.

English summary

The Registrar of Co-operatives of Tamil Nadu has directed the authorities to continuously inspect the quality of goods in ration shops