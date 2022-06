திமுகவை வீழ்த்த ஒற்றைத்தலைமை..கழகம் வாழ்வது யாரால்? எடப்பாடிக்கு ஆதரவாக களைகட்டும் போஸ்டர்கள்

Chennai

சென்னை: ஒற்றை இலக்கு திமுகவை வீழ்த்துவது..ஒற்றை தலைமை எடப்பாடி ஐயா என்று சேலத்தில்

அதிமுக சாதாரண தொண்டர்களின் விருப்பம் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவாக பல்வேறு பகுதியில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

அதிமுகவில் தற்போது ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் என்ற இரட்டை தலைமை உள்ளது. ஒற்றைத்தலைமை வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தற்போது வலுவடைந்துள்ளது.

அதிமுக செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டம் வருகிற 23ஆம் தேதி சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் நடக்கிறது. இதற்கான பணிகள் குறித்து விவாதிக்கும் வகையில், அதிமுக தலைமை கழக நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் கடந்த திங்கள் அன்று கட்சி அலுவலகத்தில் நடந்தது.

English summary

Poster in support of Edappadi Palanisamy in Salem: (எடப்பாடிபழனிச்சாமிக்கு ஆதரவாக போஸ்டர்கள்)The only goal is to bring down the DMK. The only leader is Edappadi Palanisamy Ayya in SalemPosters have been put up in various areas in support of Edappadi Palanichamy saying that it is the choice of AIADMK ordinary volunteers.