சூடி பிடிக்கும் கோடநாடு வழக்கு விசாரணை.. தடை கேட்கும் அனுபவ் ரவி.. செப்.7ல் உச்சநீதிமன்றம் விசாரணை

Chennai

oi-Veerakumar

டெல்லி: கோடநாடு கொலை - கொள்ளை வழக்கில் காவல்துறை நடத்தி வரும், கூடுதல் விசாரணைக்கு தடை கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மேல்முறையீட்டு மனுவை வரும் 7ம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.

கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு குறித்து விசாரிப்பதற்காக உதகை கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்படும் என்று எஸ்.பி ஆசிஷ் ராவத் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த தனிப்படை கோடநாடு கொலை தொடர்பாக பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதுவரை 5 தனிப் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

The Supreme Court is scheduled to hear the appeal filed by the police in the Kodanadu murder-robbery case on the 7th seeking an injunction for further investigation.