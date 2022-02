கோவில் நிலங்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் தமிழக அரசின் வேகம் போதாது.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கோவில் நிலங்களில் நடக்கும் முறைகேடுகளுக்கு அதிகாரிகளை பொறுப்பாக்கும் வகையில் கொள்கை மாற்றம் கொண்டு வர தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையில் தமிழக அரசின் வேகம் போதாது என்றும் உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

3 டோஸ் வேணாம், இனி சிங்கில் டோஸ் போதும்.. ஒரு டோஸ் ஸ்புட்னிக் லைட் தடுப்பூசிக்கு இந்தியாவில் அனுமதி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை அனுமந்தராய ஸ்வாமி கோவில் உள்ளிட்ட ஏழு கோவில்களுக்கு சொந்தமான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான நிலங்களில் அதிகாரிகளின் உதவியுடன் சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகள் மூலம் நபர்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுவதாகக் கூறி ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

English summary

The Chennai High Court has directed the Tamil Nadu government to bring about a policy change to make the authorities responsible for the irregularities in the temple lands. The High Court has said that the speed of the Tamil Nadu government in this process is not enough