சாலை விபத்தில் பலியான பெண் இன்ஜினியர்.. "அரசின் அலட்சியத்தால் உயிர் பலி ஏற்படுவதா?" - ராமதாஸ் ஆவேசம்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சென்னையில் சாலை விபத்து ஒன்றில் பெண் இன்ஜினியர் பலியான சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டியுள்ள பாமக நிறுவனவர் ராமதாஸ், இனி தமிழக அரசின் அலட்சியத்தால் உயிர் பலி ஏற்படக்கூடாது என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து சாலைகளையும் உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்றும் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

சென்னை போரூரை சேர்ந்தவர் ஷோபனா (22). பொறியியல் பட்டதாரியான இவர், ஊரப்பாக்கத்தை அடுத்த கூடுவாஞ்சேரியில் உள்ள zoho ஐடி நிறுவனத்தில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

பார்க்க முக்தி தரும் தில்லை..சிதம்பர ரகசியத்தின் சிறப்புகள் என்னென்ன தெரியுமா?

English summary

Pointing to the incident of the death of a female engineer in a road accident in Chennai, PMK founder Ramadoss has insisted that there should be no loss of life due to the negligence of the Tamil Nadu government.