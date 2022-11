நம்ம ஊரு சூப்பரு! விளம்பரப் பேனர் விஷயத்தில் அவதூறு! மறுப்பு கூறுவதில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை விறுவிறு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நம்ம ஊரு சூப்பரு திட்டத்தின் விளம்பர பதாகைகள் அச்சிடப்பட்டதில் எந்த தவறும் நிகழவில்லை ஊரக வளர்ச்சித்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

ரூ.611க்கு தான் பேனர் அடிக்கப்பட்டதே தவிர ரூ.7,906க்கு எல்லாம் பேனரே அடிக்கவில்லை என மிகத் திடமாக கூறியுள்ளது ஊரக வளர்ச்சித்துறை.

இது குறித்து ஊரக வளர்ச்சித்துறை தரப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள விளக்கமும் மறுப்பு அறிக்கையும் பின்வருமாறு;

English summary

The Department of Rural Development has explained that there was no mistake in printing the advertisement banner of Namma Ooru Super Project.