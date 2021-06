தமிழ்நாட்டில் இனிமேல் மின்வெட்டு இருக்காது.. செந்தில் பாலாஜி சொன்ன ஸ்வீட் நியூஸ்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஒட்டுமொத்த பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்து விட்டதால் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு இருக்காது என்று மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுக்க கடந்த சில நாட்களாக அடிக்கடி மின்வெட்டு பிரச்சினை ஏற்பட்டது. திமுக ஆட்சி காலம் வந்ததும் மின்வெட்டு பிரச்சினை வந்து விட்டது என்று அதிமுக தலைவர்கள் குற்றம் சாட்ட ஆரம்பித்தனர்.

கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பராமரிப்புப் பணி செய்யவில்லை, செடிகள் வளர்ந்து மின்கம்பிகளில் உரசும் அளவுக்கு விட்டுவிட்டனர், அணில்கள் மின்சாரக் கம்பியில் தாவி செல்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கம் கூறியிருந்தார்.

English summary

Tamil Nadu power cut: There will be no power cut in Tamil Nadu as maintenance works which was started on June 19, has full-field, says electricity minister Senthil Balaji.