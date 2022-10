துணிச்சல் இருந்தால் குஜராத்தில் இதை சொல்வீர்களா? அமித்ஷாவுக்கு திருமாவளவன் பகிரங்க சவால்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அலுவல் மொழிக்கான பாராளுமன்ற குழு தலைவர் பதவியிலிருந்து அமித் ஷா விலக வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளார்.

மேலும் அமித்ஷாவுக்கு துணிச்சல் இருந்தால் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்கவிருக்கும் அவரது சொந்த மாநிலமான குஜராத்துக்குச் சென்று அங்கு இந்தியைப் பயிற்று மொழி ஆக்குவோம் என்று பேசத் தயாரா என வினவியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Vck president Thirumavalavan has raised the demanding that Amit Shah should step down from the post of Parliamentary Committee on Official Language.