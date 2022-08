செஸ் ஒலிம்பியாட்.. 5 நாட்களில் எகிறிய விற்பனை.. சரிபாதி டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தன!

Chennai

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகி உள்ள தகவல்கள் வெளியாகி மக்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி தமிழ்நாட்டில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஐந்து சுற்றுகளுக்கான போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இந்திய அணி தொடர்ந்து வெற்றிப்பாதையில் முன்னேறி வருகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான ஆர்வம் மக்களிடையே அதிகரித்து வருகிறது. அதனால் செஸ் ஒலிம்பியாட்டை நேரில் காண வரும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.

