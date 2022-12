சவுத்துக்கு ‘செம’ திட்டம்! விண்வெளி தொழில் பூங்கா அமைக்க இஸ்ரோவுடன் ஆலோசனை.. தங்கம் தென்னரசு தகவல்!

Chennai

சென்னை : குலசேகரபட்டினத்தில் அமைய உள்ள ராக்கெட் ஏவுதளம் அருகே விண்வெளி தொழில் பூங்காக்கள் அமைப்பது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் வளர்ச்சி கழகம் (TIDCO), இஸ்ரோவுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தொழில் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் குலசேகரன்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழக தொழில்துறை ஒரு அதிரடி திட்டத்தை தீட்டி வருகிறது.

ராக்கெட் ஏவுதளம் அருகிலேயே, ராக்கெட் தயாரிப்பதற்கான பொருட்களை தயாரித்து வழங்கும் விண்வெளி தொழில் பூங்காக்களை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக, டிட்கோ - இஸ்ரோ இடையே ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது.

Industries Minister Thangam Tennarasu has said that the Tamil Nadu Government Industrial Development Corporation (TIDCO) is consulting with ISRO regarding the setting up of space industrial parks near the rocket launch site in Kulasekarapatnam.