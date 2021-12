கொளத்தூரில் ஆய்வு... அப்படியே நேராக வீடுகளுக்குள் சென்று.. குறைகளை கேட்ட மு.க.ஸ்டாலின்.. நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் நடைபெற்று வரும் நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 1 மாதத்திற்கு மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. சென்னை மற்றும் வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள் டெல்டா பகுதிகள், கொங்கு மண்டல பகுதிகள் என அனைத்து இடங்களிலும் பாரபட்சமின்றி மழை பெய்தது.

English summary

Tamilnadu Chief Minister Stalin today inspected the relief and rescue operations being carried out in the area affected by the heavy rains in his home constituency of Kolathur