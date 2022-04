டீ செலவு மிச்சமா.. டீசல் செலவு மிச்சமா? இது யாரோட காசும் இல்ல.. அண்ணாமலைக்கு பிடிஆர் பதிலடி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அளித்த தேநீர் விருந்தை திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணித்ததால் டீ செலவு மிச்சம் என தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்த நிலையில், அது யாரது தனிப்பட்ட செலவும் இல்லை என நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பதிலளித்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ் புத்தாண்டின்போது ஆளுநர் மாளிகையில் தேநீர் விருந்து நடைபெறுவது மரபு.

தமிழ் புத்தாண்டான இன்று சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எதிர்க்கட்சியினருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

உங்க விருந்தே வேண்டாம்.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அழைப்பை புறக்கணித்த பெரும்பாலான கட்சிகள்!

English summary

Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan replied that the tea party hosted by Governor RN Ravi on the evening of the Tamil New Year was not anyone's personal expense: தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அளித்த தேநீர் விருந்தை திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணித்ததால் டீ செலவு மிச்சம் என தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்த நிலையில், அது யாரது தனிப்பட்ட செலவும் இல்லை என நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பதிலளித்துள்ளார்.