உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு.. பேரறிவாளனுக்கு மேலும் ஒரு மாதம் பரோல் நீட்டிப்பு!.. தமிழக அரசு உத்தரவு

Chennai

சென்னை: உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு பேரறிவாளனுக்கு மேலும் ஒரு மாத காலம் பரோலை நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்று வந்த பேரறிவாளன் சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

பேரறிவாளனுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவருக்கு 30 நாட்கள் பரோல் வழங்க வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசுக்கு, அவரது தாயார் அற்புதம்மாள் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் கோரிக்கை விடுத்தார்.

English summary

The Tamil Nadu government has extended the parole of Perarivalan for another month due to his health condition. Perarivalan, who was sentenced to life imprisonment in the murder case of former Prime Minister Rajiv Gandhi, is lodged in the puzhal jail in Chennai