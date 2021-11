தமிழக அரசு இதை செய்யணும்.. பா.ஜ.க கூறிய அதே கோரிக்கையை வைக்கும் திருமாவளவன்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் மீதான மீதான மதிப்புக்‌ கூட்டு வரியினை தமிழக அரசு குறைக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். திருக்குறள் பற்றிய புரட்சி நூல் - எனும் தலைப்பில் பேராசிரியர் தெய்வநாயகம் எழுதிய நூல் வெளியீட்டு விழா சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள ECI இறையியல் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் பங்கேற்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் நூலை வெளியிட்டார். இதனை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் கூறுகையில், ' வள்ளுவரை ஓவ்வொரு சமயத்தவரும் உரிமை கோருகிறார்கள்.

viduthalai chiruthaigal katchi leader Thirumavalavan has said that the Tamil Nadu government should reduce the value added tax on petrol and diesel