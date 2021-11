இல்லத்தரசிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. அரசின் பண்ணை பசுமை கடைகளில் தக்காளி 85 ரூபாயாம்.. எங்கெங்கே தெரியுமா

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகம் உள்பட நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை மக்கள் தொட முடியாத உச்சத்தில் உள்ளது. இதற்கு மத்தியில் காய்கறி விலையும் ராக்கெட் வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த வேளையில் தமிழகத்தில் தக்காளி விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது.

விவசாய போராட்டம் பற்றி தவறான செய்தி.. Zee Newsன் 3 வீடியோக்களை டெலிட் செய்ய என்பிடிஎஸ்ஏ உத்தரவு

தமிழகத்தில் 1 கிலோ தக்காளி விலை 150-ஐ கடந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிலோவுக்கு ரூ.20, ரூ.30 என விற்பனை செய்யப்பட்ட தக்காளியின் ராக்கெட் வேக விலை பொதுமக்களுக்கு குறிப்பாக இல்லத்தரசிகளுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் உள்ளது.

English summary

Tamil Nadu government has said that steps have been taken to sell tomatoes at lower prices in farm green shops as the price of tomatoes is rising