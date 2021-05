சென்னையில் மேலும் ஒரு பள்ளி மீது புகார்.. யார் தவறு செய்தாலும் முதல்வர் விடமாட்டார். - அன்பில் மகேஷ்!

Chennai

oi-Rayar A

திருச்சி: சென்னையில் மேலும் ஒரு பள்ளி மீது புகார் வந்துள்ளது என்றும் யார் தவறு செய்தாலும் முதல்வர் விடமாட்டார் எனவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.

திருச்சி மரக்கடை அரசு சையது முர்துசா மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெறும் ஆசிரியர்களுக்கான கொரோனா தடுப்பூசி முகாமை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பார்வையிட்டார்.

English summary

School Education Minister Anbil Mahesh has lied that another school has been reported in Chennai and the Chief Minister will not let anyone do wrong