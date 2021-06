சுப்பிரமணியன் சுவாமி குறித்து நிருபர்கள் கேள்வி.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷின் நச் பதில் இதுதான்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து முதல்வரிடம் ஆலோசனை நடத்தப்படும் என்று பள்ளிகல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.

கொரோனா காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பள்ளி தேர்வுகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. 10-ம் வகுப்பு மற்றும் 11-ம் வகுப்பு தேர்வுகள் ஏற்கனவே ரத்து செய்யப்பட்டன.

English summary

TN Minister Anbil Mahesh Poyamozhi said that the CM m.k.stalin will be consulted regarding the opening of schools in Tamil Nadu