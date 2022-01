தண்ணீர் தர மறுப்பது எந்தவிதமான மனிதாபிமானம்..கர்நாடகாவை விளாசிய அமைச்சர் துரைமுருகன்.. என்ன நடந்தது?

Chennai

சென்னை: காவிரி-ஒகேனக்கல் 2-வது குடிநீர் திட்டம் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றப்படும் என்று தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த திட்டத்துக்கு கர்நாடக அமைச்சர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் துரைமுருகன் அவருக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தருமபுரி மாவட்டத்தில் ரூ.35.43 கோடி மதிப்பீட்டில் 591 புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சில நாட்களுக்கு முன்பு அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், காவிரி ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் கொண்டு வர திமுக மேற்கொண்ட நடவடிக்கையை பட்டியலிட்டார்.

Tamil Nadu Water Resources Minister Duraimurugan has said that the Cauvery- Hogenakkal 2nd drinking water project will definitely be implemented. Duraimurugan has retaliated against the Karnataka minister for objecting to the plan