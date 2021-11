சென்னையில் மீட்பு பணிகள் தீவிரம்.. 160 நிவாரண முகாம்கள் அமைப்பு.. அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் பேட்டி

Chennai

சென்னை: கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக சென்னை பரிதவித்து வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் வகையில் தமிழக அரசு மீட்பு பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தை தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் ஆய்வு செய்தார்.

அதன்பின்பு நிருபர்களிடம் பேட்டியளித்த அவர் கூறியதாவது:- சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று காலை முதல் மாலை வரை 27.2 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது.

A total of 160 relief camps have been set up in Chennai to house the flood-affected people, said Tamil Nadu Revenue and Disaster Relief Minister KKSSR Ramachandran