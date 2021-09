முதல்வர் போட்ட உத்தரவு.. தமிழகத்தின் 10 முக்கிய கோரிக்கைகள்.. அவசரமாக டெல்லி பறந்த அமைச்சா் மா.சு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நீட் தேர்வு விவகாரம், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, கூடுதல் தடுப்பூசி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சரிடம் வலியுறுத்துவதற்காக தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சா் மா.சுப்ரமணியன் டெல்லி சென்றுள்ளார்.

அமைச்சா் மா.சுப்ரமணியன் இன்று காலை 6 மணிக்கு ஏா் இந்தியா விமானம் மூலம் தலைநகர் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். அப்போது அவா் சென்னை விமான நிலையத்தில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தபோது கூறியதாவது:-

தமிழகம் முழுவதும் 3,01,75,410 கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன - அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்

English summary

Tamil Nadu Medical and People's Welfare Minister Ma Subramanian has gone to Delhi to pressurize the Union Minister on the issue of NEET examination, AIIMS Hospital and additional vaccinations