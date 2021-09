தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்திலும் 71,000 டன் நிலக்கரி மாயம்.. அதிமுக மீது அமைச்சர் பகீர் புகார்!

Chennai

சென்னை: வட சென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் நிலக்கரி மாயமானதாக ஏற்கனவே புகார் எழுந்த நிலையில், தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்திலும் 71 ஆயிரம் டன் நிலக்கரி மாயமாகியுள்ளதாக, மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளதார்.

தமிழக சட்டசபையில் நேற்று மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை மானியக் கோரிக்கை மீது விவாதம் நடைபெற்றது. இதற்கு பதிலளித்த மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியதாவது:-

Power Minister senthil balaji told the assembly that 71,000 tonnes of coal had gone missing at the Thoothukudi Thermal Power Station, while there were already complaints that the coal was lost at the North Chennai Thermal Power Station