தென் மாவட்ட மக்களுக்கும் பன்னோக்கு மருத்துவமனை தேவை.. நீண்ட நாள் கோரிக்கை.. கவனிப்பாரா முதல்வர்?

சென்னை: தென் சென்னையில் அமைக்க உள்ளது போன்று மதுரையை மையமாக வைத்து ஒரு பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனையை அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளான நேற்று தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் நேற்று 5 அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

அதில் ஒன்றுதான் தென் சென்னையில் ரூ.250 கோடி மதிப்பீட்டில் 500 படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு.

English summary

The people have demanded that the government should set up a multi-purpose government hospital with Madurai as the center, as it is in South Chennai