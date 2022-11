கத்தார் உலகக்கோப்பை.. சாதித்த தமிழக ஸ்ட்ரீட் கால்பந்து அணி! வீராங்கனைகளை வாழ்த்திய முதலமைச்சர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கத்தாரில் வரும் 20 ஆம் தேதி நடைபெறும் பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரை உலகமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் சூழலில் அங்கு நடைபெற்ற தெருவோரக் குழந்தைகளுக்கான கால்பந்து உலகக்கோப்பையில் காலிறுதி வரை முன்னேறி அசத்தியுள்ள தமிழக அணி.

உலக கால்பந்து ரசிகர்களால் உற்று நோக்கப்படும் விளையாட்டு திருவிழாவான 2022 பிபா உலகக்கோப்பை தொடர் அரபிய நாடான கத்தாரில் வரும் நவம்பர் 20 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது.

வரும் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தொடரில் விளையாடும் சர்வதேச அணிகள் கத்தாரில் குவிந்து இருக்கின்றன. ஏற்கனவே தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் அங்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.

English summary

The Tamil Nadu team has advanced to the quarter-finals of the World Cup for street children football held there while the world is waiting for the FIFA World Cup football series to be held on the 20th in Qatar.