வானத்தில் ஃபேர்வெல்.. Depression-ஐ வழியனுப்ப திரண்ட மேகங்கள்.. ஒரு மணிநேரம்தான்.. வெதர்மேன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் கடைசியாக சென்னையில் மேகம் சூழ கனமழை பெய்யும். இது ஒரு மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே நீடிக்கும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறுகையில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று மாலை காரைக்காலுக்கும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் இடையே சென்னை அருகே கரையை கடக்கிறது.

எனவே அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தை வழியனுப்ப கடைசியாக மேகக் கூட்டங்கள் கூடியுள்ளன. இதனால் சென்னையில் கடைசியாக ஒரு முறை கனமழை பெய்யக் கூடும்.

இன்று மதியம் 1 மணி வரை சென்னை உள்பட 5 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும்.. வானிலை மையம்

English summary

TN Weatherman says that Last band of clouds giving heavy farewell rains from the Depression. Should last for another hour or so.