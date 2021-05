தமிழகத்தில் குறைந்து வரும் கொரோனா.. ஒரே நாளில் 30,016 பேருக்கு பாதிப்பு.. 8 மாவட்டங்களில் தான் உச்சம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் மேலும் 30,016 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நேற்றைக்கு ஒப்பிடும் போது இன்று பாதிப்பு மேலும் குறைந்துள்ளது. முழு ஊரடங்கால் பாதிப்பு குறைந்து வருவது தெரிகிறது. தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை 20,39,716 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் இன்று 30,016 பேர் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் தமிழகத்தில் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 20,39,716 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 31756 பேர் மீண்டனர். இதுவரை கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 17,06,298 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தற்போது கொரோனா பாதிப்புடன் 3,10,157 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

English summary

Today, 30,016 people have been affected by the coronavirus in Tamil Nadu. 3,10,157 active cases on may 29th. 486 died for covid 19 in tamilnadu.